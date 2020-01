C'est aujourd'hui même que prend fin le support officiel de Windows 7 par Microsoft. Le système d'exploitation ne recevra désormais plus aucun correctif sécuritaire par défaut. Les entreprises pourront, elles, encore obtenir de l'assistance et des mises à jour, mais moyennant paiement.

Le support officiel de Microsoft d'un système d'exploitation se compose notamment de patches sécuritaires et de mises à jour telles des nouvelles fonctions. Sans ce support, Windows 7 risque donc de devenir particulièrement vulnérable aux attaques. Les entreprises qui souhaitent néanmoins faire tourner le système plus longtemps, par exemple parce qu'elles disposent de logiciels spéciaux malaisément transférables, peuvent verser un supplément pour prolonger son utilisation. Ce qu'on appelle les Extended Security Updates seront encore disponibles trois années durant et coûteront à chaque fois plus cher dans le but de tenter de persuader les utilisateurs de migrer vers une nouvelle version.

Windows 7 existe depuis onze ans et tourne encore sur un quart des PC Windows environ dans le monde. Le système a été particulièrement populaire, parce que ce fut le premier 'bon' système d'exploitation après Windows XP. Beaucoup d'utilisateurs renoncèrent tout simplement à Vista (le système lancé après XP) et firent de même avec Windows 8, qui ciblait surtout les appareils mobiles. La plus récente version de Windows - la 10 - tourne actuellement sur une majorité d'ordinateurs Windows, mais donc pas encore sur tous. Windows 10 sera du reste le dernier de la série Windows. Le système n'aura donc plus d'importantes nouvelles versions, mais sera actualisée par des mises à jour permanentes.

