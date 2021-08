Selon Microsoft, Windows 11 sera introduit à la fin de l'année. Un document d'Intel révèle toutefois que cela pourrait être au mois d'octobre déjà.

Lors de l'annonce de Windows 11 au début de l'été, on affirmait chez Microsoft que le nouveau système d'exploitation arriverait sur le marché 'en fin d'année'. Entre-temps, une première Windows 11 Insider Preview Build est sortie dans le Beta Channel.

Mais la version finale prévue pour la 'fin de l'année' pourrait être lancée en octobre ou en novembre. Des notes de sortie d'un pilote graphique d'Intel indiquent en effet qu'il supportera Windows 11 et que le système sera disponible à partir d''October 2021 Update (21H2)'. Le document même a entre-temps été adapté et ne contient plus cette mention.

En même temps, le site web Windowslatest.com fait référence à un document de Microsoft même, où les fabricants de hardware sont invités à remettre leurs pilotes pour la troisième semaine de septembre, s'ils veulent être parés pour le démarrage de Windows 11. Voilà qui indique donc que le nouveau Windows sortirait bien fin octobre ou début novembre.

La date reste cependant indicative. Dans le passé déjà, Microsoft a assez souvent émis une mise à jour faisant référence à un mois spécifique, avant de se raviser pour des raisons techniques. Mais cela donne en tout cas l'impression que l'entreprise ambitionne de sortir Windows 11 un peu plus tôt que prévu dans le timing initial.

Or le nouveau timing n'est pas illogique, car il offrirait des opportunités aux fabricants de PC. Si Microsoft lance Windows 11 de manière anticipée, cela donnera en effet à ces acteurs un peu de marge pour équiper leurs appareils de Windows 11 pour la période des fêtes de fin d'année.

