Microsoft sort une version gratuite de Windows 11 spécifiquement destinée aux machines virtuelles. Depuis le mois de septembre, il était devenu nettement plus malaisé de faire tourner le nouveau système d'exploitation sur les machines virtuelles.

Il s'agit d'une version d'évaluation de Windows 11 Enterprise valable jusqu'au 1er septembre 2022. De plus, le pack comprend aussi la version Windows 10 SDK 2004 (10.0.19041.0), Visual Studio 2019, Visual Studio Code, WSL avec Ubuntu installé, le mode développeur activé et Windows Terminal installé.

Microsoft, qui indique erronément dans le titre de sa page qu'il s'agit d'un téléchargement Windows 10, déclare que cette version fonctionne sur les machines virtuelles de VMWare, Hyper-V, VirtualBox et Parallels.

Windows 11 est sorti en octobre, mais il n'était pas toujours évident de faire tourner le nouveau système d'exploitation sur une machine virtuelle. Depuis septembre, TPM est exigé. Or toutes les machines virtuelles ne le supportent pas. La version actuelle s'adresse spécifiquement aux développeurs désireux ainsi d'encore utiliser Windows 11 de manière virtuelle.

Il s'agit d'une version d'évaluation de Windows 11 Enterprise valable jusqu'au 1er septembre 2022. De plus, le pack comprend aussi la version Windows 10 SDK 2004 (10.0.19041.0), Visual Studio 2019, Visual Studio Code, WSL avec Ubuntu installé, le mode développeur activé et Windows Terminal installé.Microsoft, qui indique erronément dans le titre de sa page qu'il s'agit d'un téléchargement Windows 10, déclare que cette version fonctionne sur les machines virtuelles de VMWare, Hyper-V, VirtualBox et Parallels.Windows 11 est sorti en octobre, mais il n'était pas toujours évident de faire tourner le nouveau système d'exploitation sur une machine virtuelle. Depuis septembre, TPM est exigé. Or toutes les machines virtuelles ne le supportent pas. La version actuelle s'adresse spécifiquement aux développeurs désireux ainsi d'encore utiliser Windows 11 de manière virtuelle.