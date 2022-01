Le réseau social WeChat de la firme technologique chinoise Tencent poursuit sa forte croissance malgré les mesures plus rigoureuses prises par Pékin. Le nombre d'utilisateurs quotidiens des mini-programmes dans l'appli a progressé l'année dernière de 12,5 pour cent à 450 millions, selon la haute-direction de Tencent lors de l'événement annuel WeChat.

L'année écoulée, 200 millions d'utilisateurs mensuels de la fonction de recherche de l'appli sont venus s'ajouter. WeChat possède à présent plus d'un milliard d'utilisateurs au niveau mondial, surtout en Chine même. Ces dernières années, Tencent n'a pas cessé d'étoffer l'application, notamment au moyen de brefs flux vidéo. Ce faisant, Tencent marche sur les plates-bandes de ses concurrents tels Alibaba et ByteDance, la société-mère de l'appli vidéo populaire.

Via le réseau social WeChat, il est possible de téléphoner, d'envoyer des messages, d'effectuer des paiements et de souscrire des micro-prêts.

Tencent est depuis longtemps déjà surveillé par le gouvernement chinois, qui craint un monopole de la part de l'entreprise. Tencent a déjà dû satisfaire à des règles assez strictes en matière de jeux en ligne pour les enfants. Elle a été forcée aussi de faire approuver d'abord par les autorités toutes ses nouvelles applications et les mises à jour des applis existantes, avant que les consommateurs puissent les utiliser.

