Google va offrir aux utilisateurs une option en vue de supprimer automatiquement au bout de 3 ou de 18 mois leur activité web et applis, ainsi que leur historique d'emplacements.

Sur https://myactivity.google.com/myactivity, l'utilisateur peut voir quelles sont ses données détenues par Google. C'est ainsi que l'entreprise tient par exemple à jour les villes, sites web et vidéos YouTube visités ou visionnés. Vous pouvez certes l'empêcher, mais vous ne pouvez alors plus faire appel aux fonctions personnalisées de Google. Il vous est aussi possible de supprimer vos données manuellement, mais dans ce cas, c'est à vous qu'il appartient de penser chaque fois à le faire.

Or voici que Google lance à présent une option 'auto-delete', qui effacera automatiquement ces données à votre place. Vous pourrez prévoir que Google ne conserve que les 3 ou les 18 derniers mois de votre historique d'emplacements et de votre activité d'applis. Toutes les données précédentes seront alors supprimées des serveurs de Google.

Précédemment, il régnait pas mal d'incertitude à propos des paramètres veillant précisément à ce que Google cesse de vous pister, étant donné qu'il existe plusieurs façons, selon lesquelles l'entreprise tient à jour les données d'emplacement. Cela a d'ailleurs valu à Google de très nombreuses critiques. A présent que toujours plus d'entreprises technologiques jouent la carte du respect de la vie privée, Google semble vouloir elle aussi offrir davantage de transparence à ses utilisateurs.

L'option en question sera mise à disposition dans les semaines à venir dans votre compte Google. Il vous sera toujours possible aussi de supprimer les données par voie manuelle ou de désactiver complètement la mise à jour de l'historique des emplacements et des données d'utilisation d'applis.