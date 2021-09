Mardi en soirée (de notre heure), Apple organisera un événement numérique consacré majoritairement à la nouvelle série d'iPhone 13. Les initiés s'attendent aussi à l'annonce de l'Apple Watch Series 7 et peut-être bien de nouveaux AirPods.

Il est une tradition chez Apple de dévoiler un nouvel iPhone chaque année en septembre. L'an dernier fit toutefois exception à la règle: en raison de la pandémie du corona, les appareils accusèrent un certain retard, ce qui fait qu'Apple ne put les tenir sur les fonts baptismaux que le 13 octobre.

Quatre modèles

Pour ce qui est du design, l'iPhone 13 ne se distinguera guère de son prédécesseur, selon toute attente. Tout semble indiquer que quatre modèles seront lancés: l'iPhone 13 standard à diagonale d'écran de 6,1 pouces, l'iPhone 13 mini de 5,4 pouces, l'iPhone 13 Pro de 6,1 pouces et, enfin, l'iPhone 13 Pro Max plus grand (6,7 pouces).

On n'attend donc guère de changements au niveau du design, mais le site web MacRumors tient compte de quelques nouvelles teintes singulières, dont le rose et le bronze. Comme ce sont surtout les versions Pro (à trois objectifs au lieu de deux) qui font l'objet d'une optique améliorée, ces appareils pourraient être quelque peu plus 'épais' que leurs prédécesseurs - surtout en raison d'un îlot d'appareils photo davantage en saillie. On devrait y trouver entre autres des capteurs plus grands et des objectifs plus sensibles à la lumière pour garantir de meilleures prises de vue dans des conditions plus sombres.

D'autres rumeurs évoquent une fréquence de rafraîchissement plus élevée de 120 Hz sur les écrans Pro, des accus plus puissants pour toute la gamme, ainsi qu'une recharge sans fil plus rapide à 25W. L'iPhone 13 pourrait même devenir le premier smartphone d'Apple offrant 1 téraoctet de mémoire de stockage (fixe) - dans la version la plus coûteuse il est vrai. En guise de comparaison, le top-modèle de la série 12 dispose de 512 giga-octets.

Nouvelle montre intelligente

Pour ce qui est de la septième génération de l'Apple Watch, on n'attend guère de nouveaux gadgets, mais bien sur le plan du design. Tellement même que le fabricant serait aux prises (ou l'a été) avec des problèmes de production. Depuis l'introduction de la montre intelligente, il y a exactement sept ans, le concept a à peine évolué.

Lisez aussi: Apple serait aux prises avec des problèmes de production de sa nouvelle montre intelligente

Selon MacRumors, les écrans des 'grandes et petites' Apple Watch seraient plus grands d'un millimètre, ce qui reviendrait à 45 et 41 mm. En même temps, le fabricant aurait réussi à rogner un peu sur les bords. Et comme la nouvelle puce S7 serait plus petite, il pourrait y avoir plus d'espace pour un accu de plus grande taille assurant une autonomie supérieure.

S'il était question mardi soir aussi d'une 'one more thing', une formule dont était coutumier feu Steve Jobs pour clôturer ses discours thématiques, cela pourrait concerner la troisième génération des Apple AirPods. Outre le fait qu'ils sont en préparation, on n'en connaît en fait pas encore grand-chose. Les spécialistes s'attendent à un design plus proche des oreillettes AirPods Pro et - une fois encore - à une autonomie améliorée.

Systèmes d'exploitation

Enfin, l'événement d'Apple devrait accorder beaucoup d'attention à de toutes nouvelles versions logicielles pour les gadgets de la marque à la pomme. En plus d'iOS 15 pour l'iPhone, il s'agirait surtout d'iPadOS 15, de watchOS 8 et de tvOS 15 pour le décodeur TV d'Apple. Ces systèmes d'exploitation sont tous disponibles depuis quelque temps déjà en version d'essai. Outre les dates de sortie finales, on n'attend donc que peu de nouveautés dans ce domaine.

Vous pourrez suivre ici en direct l'événement d'Apple demain soir à partir de 19 heures (belges).

Il est une tradition chez Apple de dévoiler un nouvel iPhone chaque année en septembre. L'an dernier fit toutefois exception à la règle: en raison de la pandémie du corona, les appareils accusèrent un certain retard, ce qui fait qu'Apple ne put les tenir sur les fonts baptismaux que le 13 octobre.Pour ce qui est du design, l'iPhone 13 ne se distinguera guère de son prédécesseur, selon toute attente. Tout semble indiquer que quatre modèles seront lancés: l'iPhone 13 standard à diagonale d'écran de 6,1 pouces, l'iPhone 13 mini de 5,4 pouces, l'iPhone 13 Pro de 6,1 pouces et, enfin, l'iPhone 13 Pro Max plus grand (6,7 pouces).On n'attend donc guère de changements au niveau du design, mais le site web MacRumors tient compte de quelques nouvelles teintes singulières, dont le rose et le bronze. Comme ce sont surtout les versions Pro (à trois objectifs au lieu de deux) qui font l'objet d'une optique améliorée, ces appareils pourraient être quelque peu plus 'épais' que leurs prédécesseurs - surtout en raison d'un îlot d'appareils photo davantage en saillie. On devrait y trouver entre autres des capteurs plus grands et des objectifs plus sensibles à la lumière pour garantir de meilleures prises de vue dans des conditions plus sombres.D'autres rumeurs évoquent une fréquence de rafraîchissement plus élevée de 120 Hz sur les écrans Pro, des accus plus puissants pour toute la gamme, ainsi qu'une recharge sans fil plus rapide à 25W. L'iPhone 13 pourrait même devenir le premier smartphone d'Apple offrant 1 téraoctet de mémoire de stockage (fixe) - dans la version la plus coûteuse il est vrai. En guise de comparaison, le top-modèle de la série 12 dispose de 512 giga-octets.Pour ce qui est de la septième génération de l'Apple Watch, on n'attend guère de nouveaux gadgets, mais bien sur le plan du design. Tellement même que le fabricant serait aux prises (ou l'a été) avec des problèmes de production. Depuis l'introduction de la montre intelligente, il y a exactement sept ans, le concept a à peine évolué.Selon MacRumors, les écrans des 'grandes et petites' Apple Watch seraient plus grands d'un millimètre, ce qui reviendrait à 45 et 41 mm. En même temps, le fabricant aurait réussi à rogner un peu sur les bords. Et comme la nouvelle puce S7 serait plus petite, il pourrait y avoir plus d'espace pour un accu de plus grande taille assurant une autonomie supérieure.S'il était question mardi soir aussi d'une 'one more thing', une formule dont était coutumier feu Steve Jobs pour clôturer ses discours thématiques, cela pourrait concerner la troisième génération des Apple AirPods. Outre le fait qu'ils sont en préparation, on n'en connaît en fait pas encore grand-chose. Les spécialistes s'attendent à un design plus proche des oreillettes AirPods Pro et - une fois encore - à une autonomie améliorée.Enfin, l'événement d'Apple devrait accorder beaucoup d'attention à de toutes nouvelles versions logicielles pour les gadgets de la marque à la pomme. En plus d'iOS 15 pour l'iPhone, il s'agirait surtout d'iPadOS 15, de watchOS 8 et de tvOS 15 pour le décodeur TV d'Apple. Ces systèmes d'exploitation sont tous disponibles depuis quelque temps déjà en version d'essai. Outre les dates de sortie finales, on n'attend donc que peu de nouveautés dans ce domaine.Vous pourrez suivre ici en direct l'événement d'Apple demain soir à partir de 19 heures (belges).