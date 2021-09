D'après les rumeurs, Apple serait confrontée à des problèmes de production de sa nouvelle montre intelligente. Les fabricants éprouveraient en effet des difficultés à adapter le processus de production au nouveau concept, ce qui se traduirait par des retards, selon les dires d'initiés à l'agence de presse Bloomberg.

Selon toute attente, le nouveau gadget serait équipé d'un écran plus grand et d'un processeur plus rapide. Mais la mise à niveau s'avérerait trop complexe. Dans le cas des générations précédentes, le design de l'Apple Watch demeurait majoritairement le même.

Le journal japonais Nikkei avait précédemment déjà signalé que la production de la montre connectée accuserait du retard. Les fabricants du cette montre, probablement appelée Apple Watch 7, ont, selon le journal, commencé la semaine dernière à la produire à petite échelle, mais cela ne se passe pas comme prévu.

