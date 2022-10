Dans le cadre d'une nouvelle co-entreprise, les deux acteurs vont conjointement installer le réseau à fibre optique en Allemagne au cours des six années à venir.

Concrètement, Vodafone et Altice créent ensemble FibreCo, un partenariat dont chaque firme détient la moitié des actions. Avec FibreCo, elles veulent fournir la fibre optique (FTTH) à sept millions de foyers durant les six prochaines années, ce qui reviendra à un investissement de 7 milliards d'euros.

Par souci de clarté, il ne s'agit pas d'un déploiement complet vers chaque ménage. L'Allemagne compte quelque 84 millions de citoyens, soit 40 millions de ménages. Avec six millions de connexions, seule une petite partie de ceux-ci sera donc bientôt équipée d'un réseau plus rapide. En 2021, 4,9 pour cent environ de l'ensemble des ménages allemands étaient connectés à la fibre optique.

Le partenariat doit encore être agréé par le régulateur, mais ce n'est pas inhabituel. En Belgique, Proximus planche depuis longtemps déjà sur la fibre optique, mais en dehors des grandes villes, elle collabore pour cela avec d'autres acteurs dans les co-entreprises Fiberklaar (en Flandre) et Unifiber (en Wallonie). De son côté, Telenet a récemment annoncé un partenariat de ce genre avec Fluvius afin de remplacer progressivement son réseau coax par la fibre optique à partir de l'année prochaine.

