L'éditeur de logiciels dans le nuage Visma rachète l'entreprise malinoise ionProjects. Cette firme technologique, spécialisée dans les solutions SaaS ERP pour organisations pilotées par des projets, est le cinquième fournisseur belge de logiciels 'cloud' critiques pour les entreprises à rejoindre Visma.

ionProjects a été fondée en 2010 en tant que développeur de logiciels de gestion de projets et de planning. Sur base de l'input des utilisateurs, ionBIZ a crû pour devenir une solution 'cloud' professionnelle avec des modules pour CRM, approvisionnement, gestion de projets, planning des ressources, enregistrement de durées et facturation. L'entreprise est active auprès de fournisseurs de services dans les domaines de la consultance, de la finance, de l'ingénierie, de l'ITC et des bureaux d'architectes et de marketing.

Visma est active en Belgique depuis 2020. La stratégie de l'éditeur de logiciels est de croître par des rachats de firmes européennes modernes et saines, spécialisées dans la technologie du nuage. Ces dernières demeurent majoritairement autonomes, tout en recevant un support dans des domaines spécifiques comme la technologie, la sécurité et l'expérience clients. Alors que les précédentes entreprises belges rachetées se focalisaient surtout sur les PME, ionProjects dessert des firmes faisant partie des segments intermédiaire et supérieur du marché.

Opportunités de croissance

ionProjects continuera d'opérer sous sa propre appellation et avec sa propre équipe en tant que composante autonome au sein du Visma Group. L'entreprise nouera cependant des collaborations avec les autres firmes Visma.

'En intégrant Visma, nous créons un énorme potentiel de progression pour ionProjects. Nous envisageons tout particulièrement des opportunités de croissance aux Pays-Bas et dans les pays scandinaves', déclare Wim Stevens, codirecteur d'ionProjects.

