On savait depuis quelque temps déjà que la nouvelle Watch Ultra d'Apple était résistante, mais dans la pratique, le gadget semble même quasiment indestructible. Un YouTuber qui s'y attaqua avec un marteau, en a même été pour ses frais et doit se chercher une nouvelle table.

La toute nouvelle Watch Ultra est avec son prix de 999 euros non seulement la montre intelligente la plus chère commercialisée par Apple, mais aussi la plus robuste. C'est ainsi qu'elle est logée dans un boîtier en titane et que son cadran numérique est protégé par du verre saphir ultrarésistant. Chez TechRax, un canal YouTube bien connu pour ses tests de durabilité de produits, on a voulu savoir jusqu'où précisément la Watch Ultra était robuste.

Soumise à des secousses

Comme d'habitude, ce genre de processus débuta par le bon vieux test de chute sur un sol en dur et ce, d'une hauteur d'un mètre environ. Mais même si la montre s'écrasa côté cadran en verre, elle n'en laissa quasiment rien paraître. Il y eut certes quelques très légères éraflures visibles sur le boîtier, mais le cadran en verre en sortit complètement intact.

Lisez aussi: Apple présente la Watch Ultra pour les sportifs et aventuriers

Vint ensuite le test des secousses de la Watch Ultra dans un bocal verre rempli d'écrous, de clous et d'autres objets tranchants. Conclusion principale: le bracelet fourni (dans notre cas un exemplaire orange) devint relativement vite... sale.

Place au marteau

Pour terminer, TechRax a flanqué à la Watch Ultra - directement sur le cadran en verre - quelques solides coups de marteau. Le gadget en est bien sorti: aucune égratignure, et toutes les fonctions en ordre de marche. Mais les 'attaques' au marteau firent néanmoins une (première) victime: la table sur laquelle le test d'endurance eut lieu, fut lourdement endommagée.

En poursuivant quelque peu encore les coups de marteau, la Watch Ultra dut également s'avouer vaincue: le boîtier était encore et toujours intact, mais la partie électronique était fichue. L'homme au marteau n'en crut en tout cas pas ses yeux, lorsqu'il se rendit compte que l'extérieur de la montre n'était pas détérioré. 'A ne pas faire sur ma montre!', a-t-il déclaré, légèrement irrité, avant de recommencer à frapper comme un sourd sur la Watch Ultra qui, cette fois, rendit complètement l'âme. Quoi qu'il en soit, ces conditions particulières ne sont pas prêtes d'être rencontrées par l'utilisateur, même pas celui qui pratique les sports le plus extrêmes...

La toute nouvelle Watch Ultra est avec son prix de 999 euros non seulement la montre intelligente la plus chère commercialisée par Apple, mais aussi la plus robuste. C'est ainsi qu'elle est logée dans un boîtier en titane et que son cadran numérique est protégé par du verre saphir ultrarésistant. Chez TechRax, un canal YouTube bien connu pour ses tests de durabilité de produits, on a voulu savoir jusqu'où précisément la Watch Ultra était robuste.Comme d'habitude, ce genre de processus débuta par le bon vieux test de chute sur un sol en dur et ce, d'une hauteur d'un mètre environ. Mais même si la montre s'écrasa côté cadran en verre, elle n'en laissa quasiment rien paraître. Il y eut certes quelques très légères éraflures visibles sur le boîtier, mais le cadran en verre en sortit complètement intact.Vint ensuite le test des secousses de la Watch Ultra dans un bocal verre rempli d'écrous, de clous et d'autres objets tranchants. Conclusion principale: le bracelet fourni (dans notre cas un exemplaire orange) devint relativement vite... sale.Pour terminer, TechRax a flanqué à la Watch Ultra - directement sur le cadran en verre - quelques solides coups de marteau. Le gadget en est bien sorti: aucune égratignure, et toutes les fonctions en ordre de marche. Mais les 'attaques' au marteau firent néanmoins une (première) victime: la table sur laquelle le test d'endurance eut lieu, fut lourdement endommagée.En poursuivant quelque peu encore les coups de marteau, la Watch Ultra dut également s'avouer vaincue: le boîtier était encore et toujours intact, mais la partie électronique était fichue. L'homme au marteau n'en crut en tout cas pas ses yeux, lorsqu'il se rendit compte que l'extérieur de la montre n'était pas détérioré. 'A ne pas faire sur ma montre!', a-t-il déclaré, légèrement irrité, avant de recommencer à frapper comme un sourd sur la Watch Ultra qui, cette fois, rendit complètement l'âme. Quoi qu'il en soit, ces conditions particulières ne sont pas prêtes d'être rencontrées par l'utilisateur, même pas celui qui pratique les sports le plus extrêmes...