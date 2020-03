La nouvelle version du document eID belge a obtenu le prix de 'la meilleure pièce d'identité régionale' lors de la conférence High Security Printing à Lisbonne.

Cette récompense est une reconnaissance du meilleur document de sécurité, de la meilleure infrastructure-système et de la meilleure implémentation d'un passeport officiel, carte d'identité ou autre type de passeport de sécurité.

La carte eID rénovée, qui a été introduite en janvier 2020, comprend des caractéristiques sécuritaires complémentaires, afin de compliquer encore toute falsification possible, telles l'affichage de la photo en cinq endroits. De plus, l'eID est une 'dual smartcard' intégrant deux empreintes digitales et qui peut être utilisée aussi comme document de voyage, selon les spécifications de l'ICAO (International Civil Aviation Organization).

Lisez aussi: Zetes a commencé à produire la nouvelle carte eID belge

En 2003, la Belgique fit oeuvre de pionnière dans le domaine des cartes d'identité électroniques en étant le premier pays au monde à introduire un tel document au niveau national. Depuis lors, l'eID a été introduite également pour les ressortissants étrangers et pour les enfants de moins de douze ans, et a été étoffée par toute une série d'applications publiques et privées.

