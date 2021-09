Cette mise à jour rend l'ancienne console de jeu moins dépendante des serveurs PSN pour vous permettre de jouer plus longtemps.

Tout semble indiquer que grâce à la circonspection et à la maintenance requises, vous pourrez pas mal de temps encore faire tourner vos jeux PS4. Plus tôt cette année, des chercheurs avaient découvert un contrôle de sécurité dans les consoles PS3 et PS4, signifiant que ces dernières pourraient à l'avenir bloquer des jeux.

Le coeur de l'affaire est un contrôle de sécurité veillant à ce que la PS4 sache quelle date on est, afin par exemple de vérifier la validité des jeux Playstation Now. Si ce contrôle n'est pas conforté par l'horloge interne ou par les serveurs PSN, divers jeux peuvent être bloqués. Cela ne constitue momentanément pas un problème, étant donné que la pile de l'horloge interne offre une autonomie de quelques années (ce qui vous permet d'utiliser sans problème votre PS4 hors ligne) et que les serveurs PSN pour PS4 continuent de fonctionner. D'ici quelques années, lorsque la pile sera épuisée et que les serveurs seront désactivés, ce sera cependant une autre paire de manches.

Pour la PlayStation 4, une mise à jour semble à présent apporter une solution. D'abord découverte par Modern Vintage Gamer, cette update 9.00 répond à la demande d'authentification de l'horloge interne du système et du PlayStation Network. Pour la PS3, il n'y a provisoirement encore rien de tel, fait toutefois remarquer le site technologique BleepingComputer.

