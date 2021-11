Si vous voulez vous lancer dans l'informatique quantique, mais que vous ne disposez pas d'un passe d'accès aux centres de refroidissement d'IBM ou Google, vois pouvez à présent trouver votre bonheur en ligne. La firme de recherche néerlandaise QuTech ouvre en effet un site web vous permettant d'expérimenter vous-même des réseaux quantiques.

QuTech compare l'expérience de ce qu'on appelle le Quantum Network Explorer dans un communiqué de presse avec 'la possibilité d'utiliser l'internet des années 50'. Un stade très précoce du réseau quantique donc, sans une grande partie du tralala qui est venu s'ajouter par la suite et que l'on connaît actuellement sur internet sous la forme d'applis, de pages web, voire d'adresses IP.

On ignore à quoi ressemblera à l'avenir un réseau quantique. Pour l'instant, le Quantum Network Explorer est donc une interface graphique assez simple vous permettant de stimuler la création de clés quantiques notamment et d'exécuter d'autres expertises. L'objectif est surtout de proposer ces petits tests aux débutants et aux gens qui ne sont pas en soi des experts en technologie quantique, loin d'être facile.

QuTech est une collaboration de la Technische Universiteit de Delft et de la Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek. La firme de recherche est spécialisée depuis quelques années déjà dans l'ordinateur quantique et les réseaux quantiques. Avec le site, l'entreprise entend faire en sorte que le personnel non-académique utilise la technologie quantique. Actuellement, le système tourne sur des plates-formes de simulation, mais QuTech envisage d'ajouter ultérieurement du matériel quantique spécifique. La création d'un compte sur le réseau est pour l'instant gratuite.

