Une édition en or du casque Apple AirPods Max à 44.000 euros... par oreille

Vous trouviez que le prix de 629 euros du casque AirPods Max 'normal' était déjà exorbitant? Et bien, il y a nettement plus dingue encore! La marque russe Caviar lancera en effet l'année prochaine une édition en or du casque d'Apple au prix de - ne tombez pas à la renverse! - 88.000 euros, soit 44.000 euros par oreille!

© Caviar

Caviar, connue pour ses variantes extravagantes de gadgets populaires, avait précédemment déjà proposé à des fans fortunés des versions très spéciales de l'iPhone et de l'iPad, de plusieurs modèles du Samsung Galaxy, ainsi que des sneakers Nike Air notamment. Cette fois, la firme russe a jeté son dévolu sur l'AirPods Max qui a subi un impressionnant lifting. Résultat: un casque aux oreillettes plus quelques autres touches en or pur, en finition croco blanc ou noir. Lisez aussi: Apple introduit un coûteux casque AirPods Max Si ce nouveau casque ne figure pas sur la liste de vos prochains achats, sachez que Caviar sortira en 2021 aussi une variante Golden Rock de la console de jeu PlayStation 5 qui intégrera 20 kilos d'or. Prix conseillé: pas encore révélé, mais il est probable que pour ce montant, vous pourrez vous acheter une petite villa... Caviar, connue pour ses variantes extravagantes de gadgets populaires, avait précédemment déjà proposé à des fans fortunés des versions très spéciales de l'iPhone et de l'iPad, de plusieurs modèles du Samsung Galaxy, ainsi que des sneakers Nike Air notamment. Cette fois, la firme russe a jeté son dévolu sur l'AirPods Max qui a subi un impressionnant lifting. Résultat: un casque aux oreillettes plus quelques autres touches en or pur, en finition croco blanc ou noir.Si ce nouveau casque ne figure pas sur la liste de vos prochains achats, sachez que Caviar sortira en 2021 aussi une variante Golden Rock de la console de jeu PlayStation 5 qui intégrera 20 kilos d'or. Prix conseillé: pas encore révélé, mais il est probable que pour ce montant, vous pourrez vous acheter une petite villa...