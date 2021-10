Le mardi 12 octobre, Françoise Chombar se verra remettre une distinction de la KU Leuven. Elle fut la fondatrice, puis la CEO des années durant du fondeur de puces Melexis. Elle sera honorée pour ses mérites sociétaux dans différents domaines.

C'est le 30 juillet dernier que Françoise Chombar renonça à sa fonction de CEO de Melexis, l'entreprise technologique qu'elle avait elle-même fondée en 1989. Elle assuma cette fonction pendant dix-sept ans et joua ainsi un rôle déterminant dans le développement et la réussite de l'industrie électronique flamande.

Sa carrière fut en 2018 déjà couronnée par le Global Prize for Women Entrepreneurs, ainsi que par le titre d'ICT Personality of the Year attribué par Data News.

En outre, Chombar est connue comme la championne et l'inspiratrice du domaine STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics). Elle préside ainsi la plate-forme STEM regroupant des experts qui conseillent le gouvernement flamand. Françoise Chombar milite aussi activement en vue d'améliorer la diversité et l'inclusion au sein des entreprises.

Une première

Voilà pourquoi le Groep Wetenschap & Technologie de la KU Leuven remettra une distinction à Françoise Chombar. Il s'agit là d'une reconnaissance officielle allouée à des collègues externes qui se sont distingués sur le plan académique et sociétal.

Ce n'est du reste que la première fois que le Groep Wetenschap & Technologie attribue cette distinction.

