X-Fab, un fabricant de puces informatiques établi à Tessenderlo, a arrêté ses usines suite à une cyber-attaque. Tous les systèmes IT ont été désactivés.

Les activités dans les six filiales étrangères de X-Fab ont elles aussi été interrompues. Voilà ce qu'annonce l'entreprise elle-même dans un communiqué de presse. On peut y lire que X-Fab a directement désactivé tous ses systèmes IT sur recommandation d'experts en cyber-sécurité, et qu'elle a prévenu les autorités. Des spécialistes extérieurs tentent à présent de résoudre le problème, conjointement avec l'équipe interne de X-Fab. La production des puces allait de toute façon être mise à l'arrêt en raison de la crise du corona, selon l'entreprise. Cette pause est tout simplement anticipée.

On ne sait pour l'instant rien sur les tenants et aboutissants de la cyber-attaque.

X-Fab a été créée par Roland Duchâtelet, Rudi De Winter et l'ICT Personality of the Year 2018 de Data News, Françoise Chombar. Ce même trio a aussi fondé la firme de détecteurs Melexis notamment. Le siège central de X-Fab se situe à Tessenderlo. L'entreprise possède également des filiales en France, en Malaisie, aux Etats-Unis, ainsi que trois en Allemagne. L'entreprise est spécialisée dans les puces analogiques-numériques et dans les systèmes micro-électro-mécaniques pour l'industrie automobile et les secteurs médicaux notamment.

Ce n'est pas la première fois cette année qu'une firme belge doit faire face à une cyber-attaque. En janvier, le fabricant de métiers à tisser Picanol avait en effet dû fermer son usine suite à une attaque de ransomware (rançongiciel).

