Le marché des actions Picanol a repris ce lundi matin, après deux semaines d'interruption suite à une cyber-attaque. Lors de l'ouverture, l'action du fabricant de métiers à tisser de Flandre Occidentale avait perdu 1,5 pour cent de sa valeur.

Les transactions des actions Picanol avaient été suspendues à la mi-janvier, car l'entreprise avait été quelques jours auparavant la victime d'une cyber-attaque et s'était vu contrainte d'arrêter sa production.

L'action criminelle avait touché tant les systèmes IT du fabricant de métiers à tisser installé à Ypres que ceux de ses filiales en Chine et en Roumanie. Les pirates voulaient de l'argent: lors d'une attaque au ransomware (rançongiciel), les systèmes agressés ne sont déverrouillés qu'après que la victime ait payé une rançon.

Vendredi, Picanol annonçait que l'attaque au rançongiciel coûtera au groupe moins d'un million d'euros. Le directeur de la communication Frederic Dryhoel a confirmé ce jour-là aussi que l'entreprise n'a pas versé d'argent aux cybercriminels. Les journées de production perdues seront rattrapées dans les semaines et mois à venir, selon Picanol. "Il en résulte que l'impact financier restera en grande partie limité aux coûts des experts extérieurs, à qui l'entreprise a fait appel pour restaurer ses systèmes IT", a indiqué le porte-parole de Picanol.

