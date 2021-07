Fakespot, une appli qui analyse les critiques quant à leur exactitude, a été supprimée de l'App Store d'Apple.

Fakespot crée notamment des 'web browser extensions' vous permettant de repérer de fausses critiques de produits. La suppression de cette appli de l'iOS App Store serait due à l'e-magasin Amazon, selon le site technologique The Verge. Amazon aurait en effet demandé à Apple d'effectuer ce retrait.

Selon Amazon, une nouvelle mise à jour de l'appli pourrait causer des problèmes de confidentialité. Avec l'appli Fakespot, il est possible de se connecter à Amazon, et ce type de déguisement pourrait entraîner le vol de données ou d'autres attaques, selon le géant technologique.

Fakespot réagit à ces accusations et suggère que la demande de suppression de l'appli est surtout due à la critique que l'entreprise avait précédemment déjà exprimée vis-à-vis du système d'informations d'Amazon. L'appli iOS avait été lancée le mois dernier. Sa version Android existe depuis assez longtemps déjà, mais n'est plus actualisée depuis un certain temps.

