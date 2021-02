Prepear, une appli destinée à aider à élaborer des listes de courses et le planning des repas, voit Apple renoncer à lui disputer son logo en forme de poire.

Le litige opposant les deux entreprises date du mois d'août, lorsque la firme Super Healthy Kids, à l'initiative de Prepear, sollicita une marque commerciale pour son appli arborant le logo d'une poire dessinée.

Question de feuille et de fruit

Apple s'y opposa cependant, parce que le logo en question se rapprochait trop de celui de sa légendaire pomme. Six mois plus tard, les deux entreprises ont conclu un accord. Prepear adaptera un peu la feuille au-dessus de son logo, et Apple ne fera plus d'objection.

