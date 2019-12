Astrid, le réseau des services de secours et de sécurité, a un nouveau directeur général. Salvator Vella succède en effet à Marc De Buyser, qui dirigeait le réseau depuis plus de seize ans.

De Buyser part à la retraite et transmet de ce fait le relais à Vella. Tous deux sont depuis le 4 novembre à la tête de l'organisation et ce, durant une période de transition. De Buyser s'en ira fin de l'année.

Vella est ingénieur civil en informatique et possède des diplômes en sciences commerciales, marketing & advertising et general management. Fin des années nonante, il fut CEO chez World Online, puis chez DoMyMove, une co-entreprise entre Electrabel et Bpost. Ensuite, il travailla pendant plus de 14 ans pour Bpost.

Le nouveau directeur arrive à un moment où Astrid est occupée à évoluer de son propre réseau TETRA vers une infrastructure virtuelle sur le réseau des opérateurs. Cet ancien réseau fait actuellement encore l'objet d'investissements, afin de rester actif au cours des dix prochaines années et garantir la continuité, mais dans le futur, le réseau des services de secours et de sécurité ne possédera plus son propre spectre et exploitera l'infrastructure des autres opérateurs.