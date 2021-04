Le Groupe Trigone Informatique parisien prend congé de son fondateur et CEO Denis Burtin. C'est Frédéric Deboudt qui lui succédera.

Groupe Trigone Informatique existe depuis 1982 et cible principalement la gestion de systèmes mainframe et autres. En octobre de l'année dernière, l'entreprise fut rachetée par NRB. A l'époque, on avait appris que Burtin resterait à bord, mais à présent, il apparaît que cela a été temporaire.

Son successeur, Frédéric Deboudt, est chercheur IT de formation et a décroché en plus un post-graduat en sciences de l'entreprise, ainsi qu'un MBA. De 1989 à 2008, il fut actif chez IBM, puis il travailla entre autres pour Capgemini, CGI et Fujitsu.

Trigone occupe 70 personnes et tire quelque soixante pour cent de son chiffre d'affaires des mainframes. L'entreprise est notamment spécialisée en IBM Z et en systèmes distribués.

