Un petit groupe de dix joueurs a introduit une plainte pour s'opposer au rachat du géant des jeux Activision Blizzard par Microsoft.

Les dix, qui se décrivent comme des fans de jeux vidéo dans la plainte introduite, se réfèrent à une loi antitrust datant de 1914. Celle-ci, le Clayton Act, permet aux Américains d'engager des poursuites en justice contre des entreprises qui faussent la concurrence. Dans leur plainte, les dix joueurs indiquent se faire du souci à propos de la fusion entre le géant technologique Microsoft et Activision Blizzard, l'un des plus grands éditeurs de jeux au monde. Si l'accord est conclu, Microsoft détiendrait, selon les plaignants, un pouvoir sans précédent sur le marché des jeux.

En déposant cette plainte, le groupe des dix s'inscrit sur une liste de régulateurs ayant au niveau mondial exprimé leur inquiétude à propos de l'accord, ou ayant à tout le moins lancé une enquête. En plus des systèmes d'exploitation pour PC, Microsoft possède aussi une console de jeu, la Xbox, ainsi que plusieurs titres dans sa gamme, tels Minecraft, Halo et Flight Simulator. Activision Blizzard est aujourd'hui l'un des principaux éditeurs mondiaux de jeux vidéo, dont Call of Duty et World of Warcraft. La crainte est que les fabricants d'autres consoles, comme la PlayStation, soient lésés par ce rachat. Microsoft de son côté a déjà promis que Call of Duty sortira sur d'autres plates-formes pendant dix ans au moins.

