La Commission européenne aurait entamé une première série de questions à propos de l'accord de rachat auprès de firmes de jeux. Avec un montant d'environ septante milliards de dollars, il s'agit là d'un des plus importants rachats dans le secteur des jeux.

Selon l'agence de presse Reuters, la Commission européenne s'inquiète d'un éventuel monopole engendré par l'accord et a donc demandé à d'autres développeurs de jeux si Microsoft pourrait leur bloquer l'accès au catalogue des produits d'Activision Blizzard. Elle leur aurait également demandé leur avis à propos du fait qu'avec ce rachat, Microsoft possèderait un avantage injuste sur le plan du développement et de la distribution de jeux vidéo et de consoles et ce, grâce aux données qu'elle obtiendrait via l'accord.

Microsoft dispose d'une série de créateurs de jeux. En 2020, elle a également repris le développeur de jeux Bethesda. Avec Activision Blizzard, elle mettrait la main sur l'un des principaux éditeurs de jeux, puisque cette entreprise est notamment à l'initiative de jeux populaires comme 'Call of Duty', 'Overwatch' et 'Candy Crush'.

Lisez aussi: Microsoft rachète le développeur de jeux Activision Blizzard

Le géant technologique sort cependant aussi sa propre console, la Xbox. La question que se posent les régulateurs, est donc de savoir si Microsoft pourrait compliquer la vie de concurrents tels Sony (et sa console PlayStation) quant à faire tourner aussi les jeux de ses développeurs sur leur matériel et au niveau de leurs abonnements de streaming. Ce même souci avait du reste précédemment déjà aussi été exprimé par le régulateur britannique, qui avait entamé une enquête à propos de l'accord de rachat.

Microsoft rencontrera donc encore quelques obstacles, avant que l'accord ne soit vraiment entériné. Un important rachat comme celui-là doit être approuvé par un certain nombre de pays. Deux de ces régulateurs ont entre-temps déjà donné leur feu vert, à savoir l'Arabie Saoudite et le Brésil. Quant à l'UE, elle décidera pour le 8 novembre si elle approuve le rachat ou si elle entame une enquête plus approfondie.

Selon l'agence de presse Reuters, la Commission européenne s'inquiète d'un éventuel monopole engendré par l'accord et a donc demandé à d'autres développeurs de jeux si Microsoft pourrait leur bloquer l'accès au catalogue des produits d'Activision Blizzard. Elle leur aurait également demandé leur avis à propos du fait qu'avec ce rachat, Microsoft possèderait un avantage injuste sur le plan du développement et de la distribution de jeux vidéo et de consoles et ce, grâce aux données qu'elle obtiendrait via l'accord.Microsoft dispose d'une série de créateurs de jeux. En 2020, elle a également repris le développeur de jeux Bethesda. Avec Activision Blizzard, elle mettrait la main sur l'un des principaux éditeurs de jeux, puisque cette entreprise est notamment à l'initiative de jeux populaires comme 'Call of Duty', 'Overwatch' et 'Candy Crush'.Le géant technologique sort cependant aussi sa propre console, la Xbox. La question que se posent les régulateurs, est donc de savoir si Microsoft pourrait compliquer la vie de concurrents tels Sony (et sa console PlayStation) quant à faire tourner aussi les jeux de ses développeurs sur leur matériel et au niveau de leurs abonnements de streaming. Ce même souci avait du reste précédemment déjà aussi été exprimé par le régulateur britannique, qui avait entamé une enquête à propos de l'accord de rachat.Microsoft rencontrera donc encore quelques obstacles, avant que l'accord ne soit vraiment entériné. Un important rachat comme celui-là doit être approuvé par un certain nombre de pays. Deux de ces régulateurs ont entre-temps déjà donné leur feu vert, à savoir l'Arabie Saoudite et le Brésil. Quant à l'UE, elle décidera pour le 8 novembre si elle approuve le rachat ou si elle entame une enquête plus approfondie.