Un fan bloque aussi le canal de Suez dans Flight Simulator (update)

Une variante virtuelle du canal de Suez est elle aussi bloquée. Un fan de Microsoft Flight Simulator a reproduit le porte-conteneurs Ever Given et l'a ensuite ajouté au jeu vidéo. Ce lundi après-midi aux environs de 15H30', on a annoncé par ailleurs que le véritable navire avait été libéré de sa fâcheuse position.

© Donut_ Enforcement

Le résultat est visible sur des images vidéo du jeu partagées actuellement sur les médias sociaux. Les joueurs de MS Flight Sim peuvent voir le bateau en volant virtuellement le long du canal de Suez. Dans ce but, ils doivent encore installer par eux-mêmes l'ajout du fan en question sous la forme de ce soi- disant mod. Lisez aussi: Le nouveau Flight Simulator: un étalage de la technologie de Microsoft Microsoft Flight Simulator est connu pour son rendu réaliste du monde réel. C'est l'été dernier qu'est sortie la toute nouvelle édition du programme qui utilise le programme cartographique Bing Maps de Microsoft. Le jeu embarque aussi l'intelligence artificielle qui simule les conditions météos et le trafic réels.