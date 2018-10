Un 'chat-bug' peut faire se planter la PlayStation 4

Le problème a été dévoilé sur Reddit, où différents joueurs ont raconté leur expérience malheureuse avec le bug. Il semble s'agir d'une faille liée à une série spécifique de caractères, qui fait se planter la console de jeu. Cela ressemble fortement à ce qui était précédemment déjà arrivé avec des iPhone, où un symbole spécifique était capable de bloquer le système.

Selon les rapports de certains utilisateurs, leur console se planterait, lorsqu'ils ouvrent le message reçu, alors que d'autres signalent que la fenêtre émergente avec la notification du message suffirait pour rendre la console inutilisable. Le message resterait alors en place et engendrerait le même problème à chaque redémarrage. Une réinitialisation des paramètres d'origine semble être la seule solution, même si elle efface aussi tous les jeux et 'saves' de l'utilisateur.

Sony a entre-temps reconnu le problème et annonce préparer une solution. Provisoirement, il est cependant plus sûr d'adapter les paramètres de confidentialité de la console et d'autoriser les messages des Amis Uniquement, ou de Personne.