La police londonienne révèle avoir appréhendé un jeune homme de 17 ans pour piratage. L'adolescent serait responsable de la fuite d'images du jeu Grand Theft Auto 6, ainsi que de l'attaque lancée contre le service de taxi Uber.

La police britannique a collaboré avec le FBI américain dans le cadre de cette arrestation et se contente pour l'instant de déclarer que l'ado a été appréhendé pour piratage. Selon plusieurs médias, il s'agirait de celui qui a précédemment ce mois-ci dérobé et publié des images du jeu très attendu Grand Theft Auto 6 de l'éditeur Rockstar. Le même agresseur a également revendiqué un piratage du service de taxi Uber. Dans ce cas, ce sont des captures d'écran d'ordinateurs internes et du code-source qui ont été divulgués.

Ces deux attaques ont été révélées il y a deux semaines. Après en avoir été la victime, Uber elle-même a signalé dans un communiqué en imputer la responsabilité au cyber-groupe Lapsus$. Ce dernier avait fait parler de lui au début de l'année en lançant des attaques contre Microsoft, Samsung et Nvidia notamment. En mars dernier, la police londonienne avait déjà arrêté sept suspects dans cette affaire, dont une majorité d'adolescents.

