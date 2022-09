Un pirate a publié des images du jeu très attendu Grand Theft Auto VI, développé par Rockstar Games. Il est question de dizaines de vidéos. Une fuite de cette importance est très rare, mais des personnes proches du développement du jeu déclarent que le contenu publié est authentique.

Les vidéos ont été placées sur un forum en ligne. Lors de la publication, le hacker a indiqué qu'il visait un accord avec Rockstar Games. Il donne ainsi l'impression de vouloir rendre publiques davantage d'images encore, sauf si une somme d'argent lui est versée.

Le hacker a également avoué être à l'initiative d'un piratage chez Uber Technologies, laquelle avait révélé la semaine dernière examiner de près un incident de sécurité. Son réseau avait été piraté, ce qui fait que l'entreprise de taxi et de livraison de repas s'était vu obligée de désactiver différents systèmes de communication et techniques internes.

3,5 milliards de dollars

On s'attend à ce que GTA VI, le successeur de GTA V sorti en 2013, rapporte quelque 3,5 milliards de dollars. Et les rentrées dans les années suivantes seraient de 2 milliards de dollars par an environ, selon les estimations de Bank of America

L'entreprise Rockstar Games, une filiale de Take-Two Interactive Software établie à New York, est en charge du développement. Elle n'a pas encore réagi à la publication des images.

