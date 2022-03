Le créateur de jeux vidéo Ubisoft a indiqué avoir été victime d'un "incident de sécurité informatique" qui a perturbé ses jeux, systèmes et services.

Plus tôt ce mois-ci, plusieurs utilisateurs des jeux et plateformes en ligne d'Ubisoft ont rapporté des difficultés de connexion, une conséquence de cet "incident de sécurité" qui n'avait pas encore été détecté à ce moment-là. C'est ce qu'a communiqué l'entreprise. Les services ont repris après l'incident et les mots de passe du personnel Ubisoft ont été modifiés en guise, selon Ubisoft, de mesure de prévention. Il n'y a pas de preuve indiquant une quelconque fuite au niveau des données à caractère personnel.

Lisez également : Des cybercriminels exigent que Nvidia restaure les crypto-fonctions dans ses cartes

Le site d'actualités Bleeping Computer révèle que le responsable de l'incident serait Lapsus$, le groupe ayant déjà piraté Samsung et Nvidia. Cette conclusion se base sur une réaction de ce groupe sur Twitter : un compte lié au groupe a réagi avec un smiley à un premier rapport concernant l'attaque du site tech The Verge.

Ubisoft est l'un des principaux créateurs de jeux vidéo dans le monde, avec notamment dans sa collection Assassin's Creed, Far Cry et Just Dance.

Plus tôt ce mois-ci, plusieurs utilisateurs des jeux et plateformes en ligne d'Ubisoft ont rapporté des difficultés de connexion, une conséquence de cet "incident de sécurité" qui n'avait pas encore été détecté à ce moment-là. C'est ce qu'a communiqué l'entreprise. Les services ont repris après l'incident et les mots de passe du personnel Ubisoft ont été modifiés en guise, selon Ubisoft, de mesure de prévention. Il n'y a pas de preuve indiquant une quelconque fuite au niveau des données à caractère personnel. Le site d'actualités Bleeping Computer révèle que le responsable de l'incident serait Lapsus$, le groupe ayant déjà piraté Samsung et Nvidia. Cette conclusion se base sur une réaction de ce groupe sur Twitter : un compte lié au groupe a réagi avec un smiley à un premier rapport concernant l'attaque du site tech The Verge. Ubisoft est l'un des principaux créateurs de jeux vidéo dans le monde, avec notamment dans sa collection Assassin's Creed, Far Cry et Just Dance.