Le service de taxi a trouvé un arrangement avec les autorités américaines, parce qu'il faisait attendre trop longtemps les personnes souffrant d'un handicap et leur faisait payer trop cher les trajets.

Uber va verser une indemnité à quelque 65.000 passagers handicapés. Le Department of Justice américain annonce dans un communiqué avoir conclu un arrangement avec l'entreprise. Le service a en fait enfreint les règles en matière de discrimination des personnes souffrant d'un handicap. L'entreprise leur facturait des durées d'attente supplémentaires, parce qu'elles mettaient plus de temps pour entrer et sortir des voitures. C'est discriminatoire, selon la Justice américaine.

Au cours des deux prochaines années, Uber ne facturera plus de durées d'attente aux personnes enregistrées comme souffrant d'un handicap. L'affaire avait été soulevée l'année dernière par les autorités américaines. Par voie de communiqué, Uber avait alors fait part de son étonnement et de sa déception. L'entreprise affirme que sa procédure est de rembourser le temps d'attente, lorsqu'un passager handicapé le lui en fait part. La plate-forme propose des trajets accessibles, parfois avec assistance, mais tel n'est pas le cas dans chaque ville.

