Le groupe PS du parlement bruxellois s'apprête à déposer une proposition de constitution d'une commission d'enquête sur les pratiques du groupe multinational Uber dans la capitale, a annoncé lundi le chef de groupe socialiste, Ridouane Chahid.

"Enquêtes de détectives privés dirigées contre des ministres bruxellois, violations répétées de lois sectorielles, destructions de données, obstructions à la Justice, organisation de fausses manifestations, soupçons de fraude fiscale, sociétés écran pour contourner la législation bruxelloise, etc. sont autant d'attaques contre notre Etat de droit et notre démocratie", a expliqué M. Chahid.

"Face à des comportements aussi violents, l'impunité n'est pas une option pour le PS", a-t-il ajouté. De son côté, le chef de groupe PS à la Chambre, Ahmed Laaouej, a fait savoir qu'il interpellera le ministre de la Justice, Vincent Van Quickenborne, afin qu'il fasse usage de son droit d'injonction positive à l'égard du parquet. Les agissements révélés par le consortium international de journalistes méritent à ses yeux l'ouverture d'une enquête judiciaire. Rien n'indique en outre que ces faits ont cessé, notamment en matière de fraude fiscale, a-t-il souligné.

La place d'Uber ou de sociétés offrant les mêmes services de transport dans la capitale belge, comme dans d'autres grandes villes dans le monde, a donné lieu à d'âpres débats politiques et a débouché sur une réforme du "plan taxi" approuvée par le parlement régional au mois de juin.

