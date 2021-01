Uber a licencié 15 pour cent du personnel du distributeur de repas Postmates. Il est question de 185 postes de travail, ont révélé des initiés à The New York Times. Le fondateur et directeur de Postmates, Bastian Lehmann, quitte lui aussi l'entreprise.

C'est l'année dernière qu'Uber avait racheté l'entreprise américaine pour quasiment 2,7 milliards de dollars. Les licenciements s'inscrivent dans le processus d'intégration de Postmates dans Uber Eats. Les deux marques et applis resteront séparées, mais en coulisses, une partie des activités sera reprise par des collaborateurs d'Uber. Un porte-parole de cette dernière a confirmé, selon The New York Times, que des économies sont réalisées chez Postmates.

L'année dernière, les accords de rachat n'ont pas manqué sur le marché de la distribution de repas aux Etats-Unis. C'est ainsi que la firme anglo-néerlandaise Just Eat Takeaway, la société-mère de thuisbezorgd.nl, avait conclu un accord portant sur 7,3 milliards de dollars en vue de reprendre Grubhub. Le distributeur allemand de repas HelloFresh avait de son côté englouti son homologue américain Factor75.

