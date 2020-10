Les actionnaires de Just Eat Takeaway ont agréé le rachat de leur homologue américaine Grubhub, mais la rémunération exubérante de son directeur n'a, elle, pas reçu le feu vert.

Just Eat Takeaway, elle-même le résultat d'une fusion entre Just Eat et Takeaway.com, avait annoncé en juin dernier la reprise de l'entreprise américaine Grubhub pour 7,3 milliards de dollars. La transaction fera l'objet d'un paiement en actions.

Ce rachat devait recevoir l'agrément des actionnaires de Just Eat Takeaway, ce qui est le cas à présent. Dans le cadre du rachat, le fondateur et directeur de Grubhub, Matthew Maloney, obtient un siège au sein du conseil d'administration.

Mais les actionnaires ont désapprouvé le montant de la rémunération de Maloney. Selon RTL, l'homme sollicitait un salaire de base de 750.000 dollars hors bonus, dont un en actions, ce qui pouvait représenter une gratification allant jusqu'à 1.010 pour cent du salaire de base (7,5 millions de dollars).

Un porte-parole de Just Eat Takeaway déclare à RTL que cela ne remet pas en cause le rachat, mais qu'il faudra un entretien approfondi entre Maloney et les actionnaires pour s'assurer que le directeur de Grubhub soit maintenu à bord.

