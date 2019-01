Uber invite les pays européens à investir davantage dans les transports publics

L'entreprise de taxi Uber lance un appel singulier à la Commission européenne et aux pays et villes européens, afin qu'ils investissent davantage dans les transports publics. L'entreprise américaine propose ces derniers temps toujours plus de services, comme la location de vélos et de scooters électriques. Ceux-ci sont fortement utilisés en combinaison avec les déplacements en transport public, ce qui fait que des investissements dans ce genre de transports ferait l'affaire d'Uber.