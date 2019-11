Twitter va provisoirement encore attendre un peu avant de supprimer les comptes inactifs. L'entreprise venait certes de l'annoncer, mais s'est heurtée aussitôt à une vague de protestations, notamment de la part de personnes qui voulaient conserver les comptes de défunts.

Twitter va patienter avant de procéder à son grand nettoyage et ce, jusqu'au moment où l'entreprise aura trouvé une façon de remémorer les comptes des personnes décédées. "Nous l'avions perdu de vue. Nous n'allons supprimer aucun compte inactif jusqu'à ce que nous ayons trouvé une nouvelle manière de remémorer les utilisateurs défunts", annonce à présent Twitter, qui présente aussi ses excuses "pour la confusion".

Twitter entend supprimer les comptes dormants, afin de libérer des noms d'utilisateur. Les comptes n'ayant pas été utilisés depuis plus de six mois, devraient disparaître. Cette action de nettoyage aurait dû débuter le 11 décembre et aurait duré quelques mois. Tout utilisateur désireux d'éviter la disparition de son compte devrait s'y connecter. On ne connaît pas le nombre de comptes ainsi visés.