A partir du 11 décembre, Twitter va exclure les utilisateurs inactifs. Cela devrait libérer à terme quelques anciens noms d'utilisateur.

Il s'agit de comptes qui n'ont plus fait l'objet d'un login depuis plus de six mois déjà. Twitter le notifiera par mail aux utilisateurs en les avertissant que leur compte risque de disparaître. S'ils veulent le conserver, il leur suffira de se connecter et d'accepter les dernières conditions d'utilisation. Il n'est donc pas obligatoire pour l'utilisateur d'envoyer lui-même un tweet pour maintenir son compte actif.

Au site The Verge, Twitter explique vouloir supprimer progressivement les comptes d'utilisateurs inactifs, de même que leurs tweets. Ils ne seront en outre plus pris en considération en tant que suiveurs sur d'autres comptes. Pour les comptes de personnes décédées, l'entreprise réfléchit à une sorte de memoriam, par lequel leurs tweets pourront être conservés, mais on ne sait pas encore clairement comment cela fonctionnera.

Au fur et à mesure que les comptes seront supprimés, leurs noms d'utilisateur seront aussi libérés. On n'en connaît pas encore la date précise. The Verge fait observer ici que toutes les combinaisons à cinq lettres sont épuisées aujourd'hui. Il est donc possible que certaines d'entre elles soient de nouveau libres à terme.