Le service de messagerie Twitter interrompra sa fonction Fleets le 8 août. Cette fonction, permettant de poster des messages temporaires, n'avait été introduite qu'il y a huit mois, mais elle n'a attiré que trop peu d'utilisateurs.

Fleets ressemble à ce qui a rendu Snapchat populaire et à ce que Facebook et Instagram proposent entretemps déjà: offrir la possibilité de poster des messages avec illustrations, qui s'effacent au bout de 24 heures.

Davantage de photos et de vidéos

Twitter espérait que Fleets inciterait plus de gens à poster des messages. La plupart des utilisateurs semblaient cependant déjà actifs sur Twitter. L'insertion de publicités via Fleets n'a pas non plus généré la hausse de revenus attendue par Tweeter.

L'entreprise américaine va à présent tester des options, par lesquelles les utilisateurs seront encouragés à poster davantage de photos et de vidéos.

Lisez aussi: Un bug sur Twitter rend Fleets visible plus longtemps que 24 heures

Fleets ressemble à ce qui a rendu Snapchat populaire et à ce que Facebook et Instagram proposent entretemps déjà: offrir la possibilité de poster des messages avec illustrations, qui s'effacent au bout de 24 heures.Twitter espérait que Fleets inciterait plus de gens à poster des messages. La plupart des utilisateurs semblaient cependant déjà actifs sur Twitter. L'insertion de publicités via Fleets n'a pas non plus généré la hausse de revenus attendue par Tweeter.L'entreprise américaine va à présent tester des options, par lesquelles les utilisateurs seront encouragés à poster davantage de photos et de vidéos.