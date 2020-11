Twitter propose depuis la semaine dernière des tweets qui disparaissent au bout de 24 heures, mais en raison d'un bug, les messages en question peuvent néanmoins être consultés plus longtemps.

Un Fleet est message sur Twitter, qui disparaît au bout de 24 heures. Mais il est techniquement possible de rappeler d'anciens messages. Via l'API de Twitter, on peut en effet encore par le biais du lien vers un Fleet de le visionner et ce, même si le délai de 24 heures est dépassé.

Les Fleets ont été introduits la semaine dernière sur Twitter et représentent une réponse aux 'stories' qui, notamment chez Instagram et Snapchat, ont rendu dans un premier temps cette fonction populaire. Même le réseau professionnel LinkedIn dispose entre-temps de cette possibilité.

Twitter confirme le problème à Techcrunch et déclare préparer une solution. Indépendamment du délai de 24 heures, les Fleets sont conservés 30 jours durant par Twitter même, voire plus longtemps s'il s'agit de messages qui enfreignent les règles en vigueur et pourraient ainsi nécessiter l'intervention de la police ou de la Justice.

