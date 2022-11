Twitter a finalement rajouté la coche grise portant la mention 'officiel' aux véritables comptes des marques connues et des célébrités. Cette décision fait suite à un flux constant de faux comptes, où des utilisateurs de Twitter se font passer pour des personnes contrôlées. Le président américain Joe Biden et le compte de la firme de jeux Nintendo notamment en ont été les victimes.

Mercredi dernier déjà, Twitter avait introduit une coche grise révélant l'authenticité des comptes de célébrités, d'organisations médiatiques et d'institutions gouvernementales, avant de la supprimer quelques heures plus tard. A présent, le frais émoulu directeur Elon Musk semble de nouveau avoir changé d'avis. Les problèmes s'étaient manifestés dans le cadre de la nouvelle politique de la coche bleue élaborée sous Musk, qui a racheté Twitter le mois dernier pour 44 milliards de dollars. La politique controversée permettait en fait à des utilisateurs de Twitter d'acheter une coche bleue, afin de se faire passer ensuite pour quelqu'un d'autre.

A vendre pour huit dollars

Précédemment, des célébrités, hommes/femmes politiques et autres personnalités publiques devaient présenter une pièce d'identité ou une autre preuve pour acquérir une coche bleue. Mais avec le nouveau système, les clients ont le loisir de s'abonner pour huit dollars par mois pour acheter une coche bleue. Ensuite, ces utilisateurs peuvent adapter leur profil Twitter, ce qui fait qu'il est malaisé de distinguer leurs comptes d'un compte officiel.

C'est ainsi qu'a également été créé un faux compte de Tesla, l'entreprise de construction de voitures électriques dont Musk est également le directeur. Or Musk avait préalablement déjà menacé de s'attaquer aux faux comptes. Tout profil géré sous le nom de quelqu'un d'autre, sans que le compte soit signalé comme factice, serait banni de Twitter sans le moindre avertissement.

Musk doit relever toute une série de défis suite à son nouveau rachat. Depuis qu'il a pris les rênes de Twitter, diverses entreprises en vue ont interrompu leurs publicités sur la plate-forme. Musk aurait déjà averti les collaborateurs de Twitter d'une faillite potentielle. Pour effectuer des économies, il a déjà licencié la moitié du personnel, ainsi que l'ensemble du management.

Avertissement inhabituel

Le régulateur américain du commerce FTC a même émis un avertissement inhabituel la semaine dernière en appelant l'entreprise à continuer de se conformer à toutes les exigences en matière de confidentialité et de sécurité. Cet avertissement succédait au départ de plusieurs collaborateurs importants de Twitter, qui étaient en charge de la sécurité et de l'intégrité de l'entreprise. 'Aucun directeur ou entreprise n'est au-dessus de la loi', a prévenu le contrôleur.

