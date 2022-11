Twitter semble en revenir à un projet préalable en matière de coches de vérification. Des coches payantes non-vérifiées sont prévues, mais Twitter entend en outre déployer une coche supplémentaire pour identifier les comptes authentiques des pouvoirs publics par exemple.

Quelques jours après la première annonce du projet d'un abonnement payant à Twitter, le service de messagerie semble proposer une réponse à quelques points de critique en la matière. Petit rappel pour les 'chanceux' qui ont raté tout le récent remue-ménage: il est question ici (entre autres) du 'blue checkmark', à savoir la petite coche bleue jouxtant le nom de compte de quelqu'un sur Twitter. Actuellement, seuls les comptes, dont l'identité est vérifiée par l'entreprise, se voient attribuer une telle coche. Ces coches sont par conséquent utilisées par exemple par des instances gouvernementales et des personnalités publiques, mais aussi par des journaux et des journalistes, pour indiquer qu'il s'agit bien d'un compte réel et aucunement d'une parodie ou d'une imitation.

Elon Musk, qui vient de s'emparer de Twitter, envisage cependant une extension de l'abonnement payant au service. Pour huit dollars par mois, tout un chacun pourrait ainsi recevoir une coche bleue. Cette intention a toutefois été rapidement critiquée, notamment par les utilisateurs qui se font du souci à propos de la désinformation. Quelqu'un pourrait se faire passer par exemple pour...Elon Musk et se mettre à débiter des fadaises, afin de semer la confusion chez les utilisateurs.

Esther Crawford, chargée de rafraîchir le service d'abonnements chez Twitter, déclare à présent sur la plate-forme qu'elle envisage une seconde coche grise 'officielle'. Elle serait attribuée à des comptes spécifiques après vérification et serait destinée aux 'autorités, entreprises commerciales, partenaires professionnels, grandes entreprises de médias, éditeurs et quelques personnalités publiques'. Elle aurait donc la même fonction que la coche bleue existante, mais prendrait une teinte grise moins branchée. Toute personne souhaitant néanmoins disposer de la coche bleue payante ne devra du reste pas subir des contrôles d'identité.

