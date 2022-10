Le service de messagerie Twitter envisage de modifier sa stratégie à propos de l'exclusion permanente des utilisateurs fautifs. Voilà ce que révèle le Financial Times. Selon le journal d'affaires britannique, il demeure malgré tout improbable que l'ex-président américain Donald Trump effectue un retour sur le média social.

Les utilisateurs de Twitter qui enfreignent régulièrement les règles comportementales sur le service de messagerie, peuvent être exclus pour toujours de la plate-forme. Tel est le cas par exemple pour des comptes qui propagent des messages haineux ou appelant à la violence. Il s'agit là de la mesure disciplinaire la plus lourde que peut infliger Twitter, mais l'entreprise examinerait à présent si pour certains délits, des mesures plus légères ne seraient pas plus appropriées. Il serait par exemple question d'infractions aux règles relatives à la diffusion d'informations trompeuses, selon le journal.

Suppression de l'exclusion

Le milliardaire et directeur de Tesla, Elon Musk, qui veut racheter Twitter pour 44 milliards de dollars, se montre critique à l'égard de l'actuelle politique suivie par l'entreprise de média social. Selon lui, la liberté d'expression doit être absolue. Précédemment déjà, il avait du reste déclaré qu'il voulait supprimer l'exclusion permanente de Trump.

Twitter avait supprimé le compte de Trump peu après l'envahissement du Capitole par ses adeptes en janvier 2021. Le Républicain aurait appelé à la violence via Twitter. Il est improbable que l'entreprise revienne sur sa décision, du fait que l'incitation à la violence constitue pour Twitter une raison de supprimer définitivement des comptes de sa plate-forme.

