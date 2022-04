Tom Denhaene est le nouveau managing partner de Konsolidate, une startup qui se charge d'organisations pour le nouveau Solid-internet. Konsolidate est une filiale du groupe innovant Raccoons.

Solid est la stratégie internet innovante de l'inventeur du web, Tim Berners-Lee. Grâce à ce projet, le web mondial doit redevenir un web décentralisé d'informations, combinant des coffres d'informations personnelles à des données ouvertes. Pour Denhaene, cet aspect fut précisément la raison de prendre part audit projet.

'Donner à nouveau le choix'

'A mes yeux, il est étrange que si peu de personnes se préoccupent de leur confidentialité', déclare Denhaene. 'Les gens font parfois preuve d'inconscience ou bien ils sont habitués à partager leur données par obligation - même si c'est inutile. Avec Konsolidate, nous voulons changer cela et donner à nouveau le choix aux gens d'accepter ou non de partager leurs données et avec qui.'

Depuis sa fondation en mai 2021, Konsolidate a déjà réussi à décrocher quelques projets publics importants basés sur Solid. Denhaene sera en charge du développement commercial et collaborera étroitement avec le fondateur, Christophe Cop, qui se concentrera désormais sur le volet technologique.

'Récolter les fruits'

'Pour ce qui est de Solid, on se trouve encore pleinement dans le cycle tendance de Gartner, mais la technologie progresse à grands pas, spécialement en Flandre. Nous sommes un pionnier absolu. Nos équipes ont à présent atteint leur vitesse de croisière et conjointement avec Tom, nous sommes prêts à en récolter les fruits', indique Cop.

Tom Denhaene a effectué des études de physicien, tout en s'intéressant depuis toujours à l'IT. En 1997, il entama sa carrière dans la branche software en tant qu'application engineer. Il évolua ensuite vers des fonctions d'exploitation et de management dans le secteur, dont cinq ans comme gestionnaire de systèmes principaux chez CBC, puis comme Country General Manager chez IRIS Solutions (une division de Canon). Jusqu'en 2018, il assuma des fonctions directoriales ad intérim. Ensuite, il travailla comme managing partner chez Elision, une autre firme au sein du Groupe Cronos. Et aujourd'hui, il rejoint donc Konsolidate.

