Les consultants de Raccoons Group ont avec Konsolidate créé une nouvelle entreprise destinée à fournir des services basés sur Solid, la stratégie internet conçue pour rendre aux utilisateurs le contrôleur sur leurs données.

Konsolidate fournira entre autres des services de consultance et d'exploitation dans le cadre du développement et de la combinaison de ce qu'on appelle des 'datapods' - alias des coffres-forts à données individuels - avec des applications professionnelles. L'idée sous-jacente à Solid émane notamment de Tim Berners-Lee, qui est considéré comme l'un des inventeurs du World Wide Web, il y a trente ans. En stockant toutes vos données personnelles dans un coffre-fort ou datapod et en vous en confiant les clés, Solid a pour but d'empêcher que les entreprises ne collectent de gigantesques silos de données.

Notre pays - surtout la Flandre - est l'une des régions où on expérimente déjà pleinement le principe. La technologie est notamment testée dans le 'Burgerprofiel' et dans le cadre de la création d'une 'Datanutsbedrijf'. Une fois qu'elle sera plus largement entrée dans les moeurs, elle pourra aussi être utilisée par les entreprises. Au lieu d'avoir recours à un serveur regroupant beaucoup de données d'utilisateurs, elles pourront par exemple établir un lien avec les pods de ceux-ci, pour autant qu'ils en aient donné l'autorisation. Konsolidate devrait dès lors aider les entreprises à élaborer et à concrétiser une nouvelle stratégie data décentralisée.

