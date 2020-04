L'entreprise danoise Sitecore, qui édite des logiciels de 'web content & multichannel marketing automation', a engagé Tom de Ridder au poste de Chief Technology Officer. De Ridder est le co-fondateur de Stylelabs, qui avait été rachetée il y a deux ans par Sitecore.

Sitecore produit dans le monde entier ce qu'on appelle du 'digital experience management software' et est principalement active en 'web content management & multichannel marketing'. La firme a à présent recruté Tom de Ridder pour qu'il y occupe la fonction de Chief Technology Officer. En tant que tel, il fera directement rapport au CEO Mark Frost. L'objectif est que de Ridder oriente les innovations technologiques de Sitecore vers le futur.

Tom de Ridder fut CTO et co-fondateur de Stylelabs, une startup belge spécialisée en 'content marketing software' en tant que service SaaS. L'entreprise fut rachetée par Sitecore fin 2018 et est depuis lors aussi active à l'échelle internationale.

