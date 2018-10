Sitecore s'empare de l'entreprise belge Stylelabs

Sitecore mise sur du software combinant gestion de contenu, applications de vente et d'analyse de la clientèle. En absorbant la belge Stylelabs, la firme Sitecore fondée au Danemark, mais établie aujourd'hui à San Francisco ajoute un volet 'digital asset management' à sa plate-forme et renforce ses possibilités en matière de 'content'. Voilà qui devrait plaire notamment aux spécialistes du marketing, qui bénéficieront ainsi de possibilités supplémentaires au niveau de l'ensemble de l'infrastructure technologique de marketing numérique et pourront par exemple accroître l'impact de leurs actions digitales.

Sitecore a annoncé cette nouvelle lors de son Symposium à Orlando. Durant ce Symposium, Sitecore a également expliqué les raisons précises du rachat de Stylelabs. D'abord, parce qu'elle va combiner ainsi tant le 'digital asset management', le 'marketing resource management' que le 'product information management' en une seule et même plate-forme, mais ensuite aussi parce que les deux entreprises appliquent une philosophie similaire basée sur le contenu. Et le fait que les deux firmes aient des racines européennes, aura sans nul doute joué aussi un rôle.

L'entreprise Stylelabs basée sur .NET et créée en 2001 sera à présent intégrée à Sitecore, tout en restant disponible en tant que plate-forme de marketing individuelle. "En unissant nos forces, nous pouvons promettre à nos clients la possibilité de mettre en oeuvre rapidement et aisément des programmes de marketing ultra-performants, qui rendront possibles des expériences en clientèle plus intelligentes et sur mesure", affirme Tim Pashuysen, chief strategy officer et co-fondateur de Stylelabs, dans un communiqué de presse.

La centaine d'employés de Stylelabs rejoindra Sitecore, en ce compris l'ensemble de la direction. Sitecore espère entériner la reprise d'ici la fin de ce mois encore. Le montant du rachat n'a pas été révélé.