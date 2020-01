En rachetant l'entreprise bruxelloise Python Predictions, Tobania acquiert une certaine expertise en analyse de données et en data science.

Python Predictions procède à de l'analyse de données en vue par exemple d'améliorer les processus professionnels ou de calculer les risques. L'entreprise bruxelloise existe depuis 2006 et travaille entre autres pour Telenet, Delhaize et Argenta. Suite à ce rachat, elle devient, ainsi que ses collaborateurs, une composante de la firme ICT belge Tobania.

Selon Lode Peeters, CEO de Tobania, les nouvelles applications s'inscrivent parfaitement dans la mouvance actuelle de son entreprise: "L'exploitation des données est devenue cruciale pour toute organisation. L'accès en temps réel à l'information et aux idées est indispensable pour les managers qui veulent effectuer les justes choix. De plus, la création de systèmes professionnels exige des données aussi précieuses qu'utiles."

Le consultant ICT Tobania accompagne entre autres les clients dans leur transformation numérique. Il a fortement progressé ces dernières années. Mi-2019, l'entreprise avait encore racheté UX Pro, un spécialiste en 'user centric design'. Le montant du rachat de Python Predictions n'a pas été communiqué.

