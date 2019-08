En rachetant UXpro, l'entreprise ICT belge Tobania renforce son expertise en 'user centric design'. Le montant du rachat n'a pas été dévoilé

UXpro prodigue des conseils dans le domaine du 'service design' et est active en matière de prototypage, de conception visuelle et d''usability testing'. Et ce, pour l'ensemble du processus de développement tant de sites web que de logiciels desktop et d'applis mobiles. Ces compétences - et l'équipe d'UXpro - seront à présent intégrées dans Tobania. Pour Tobania, dont le CEO est Lode Peeters, ce rachat s'inscrit dans le cap suivi par l'entreprise qui est de supporter des organisations à la manière d'un copilote. Grâce à UXpro, Tobania pourra désormais aussi se positionner davantage comme une agence numérique.

Le montant déboursé par Tobania pour acquérir UXpro n'a pas été communiqué. On ne connaît pas non plus leurs chiffres d'affaires: la sprl UXpro, installée à Heverlee et dirigée par Gunther Geelen et Jan Moons, n'existe en effet que depuis décembre de l'année dernière. Quant à la S.A. Uxprobe, elle a été fondée en 2013 et a clôturé son exercice 2018 sur une marge brute de 29.320 euros et sur une perte après impôts de 47.579 euros. UXpro fournit des services à Telenet notamment (validation de campagnes de marketing), à l'éditeur Van In ('user testing'), à FeWeb ('ux & user testing workshop') et à Dentsply-Sirona (prototypage interactif).

UXprobe a été créée en mars 2013 à Anvers et est restée tout un temps dans le giron de l'incubateur Startit@KBC. iMinds, PMV, CreatiFI et IWT se sont chargés de son financement de départ.