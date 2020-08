Tim Cook, le CEO d'Apple, a revendu plus de 265.000 de ses actions dans l'entreprise. Cette opération lui a rapporté un montant net de 131,7 millions de dollars, soit quelque 111,5 millions d'euros après conversion.

Plus tôt ce mois-ci, Cook avait reçu d'Apple un bonus sous la forme de 560.000 actions. Le patron de l'entreprise a donc à présent monnayé un peu moins de la moitié de ces actions, dont les valeurs oscillent entre 493,50 et 500,11 dollars. Les autres actions, soit 294.840 unités, ont été retenues par Apple à des fins fiscales, selon le site web MacRumors.

Depuis l'obtention de son bonus, Tim Cook peut se qualifier pour la première fois de milliardaire. Sous la direction de Cook, le géant technologique a atteint la valeur astronomique de 2 billions de dollars, ce qui fait d'Apple la firme la plus opulente au monde, et de loin.

