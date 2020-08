Tim Cook, le CEO d'Apple, peut se parer du titre de milliardaire pour la première fois dans sa carrière. Une grande partie de sa fortune provient de l'octroi d'actions, lorsqu'il prit le relais de Steve Jobs chez le géant technologique.

Le fait que le capital de Cook passe à présent le cap du milliard de dollars, apparaît à la lecture du récent Billionaires Index de Bloomberg. Pour ses calculs, l'agence de presse financière s'est basée sur des déclarations légales et sur les prestations de marché d'Apple.

Valeur astronomique

Lorsque Steve Jobs décéda en 2011, la valeur d'Apple était estimée à quelque 350 milliards de dollars. Sous la direction de Cook, le géant technologique a progressé pour atteindre la valeur astronomique de quasiment 2 billions de dollars, ce qui fait actuellement d'Apple - et de loin - la firme la plus opulente au monde.

Tim Cook a été récompensé de son travail par ce qu'on appelle des 'restricted stock units', à savoir des actions qui ne sont complètement endossables que si certaines conditions sont réunies. En raison du succès d'Apple, ces actions sont entre-temps devenues inconditionnelles. En outre, Cook a reçu des actions supplémentaires du fait qu'Apple a mieux performé qu'au moins deux tiers des entreprises de la liste S&P 500.

Pas dans le top 500

Selon Bloomberg, Cook recevra ultérieurement ce mois-ci sa neuvième rétribution sous la forme de 560.000 actions Apple. Il en résulte que sa valeur nette devrait encore croître de 100 millions de dollars. Nonobstant le fait que le directeur d'Apple soit à présent milliardaire, il ne fait pas encore partie du top 500 des personnes les plus riches sur Terre. Cette liste est encore dominée par Jeff Bezos d'Amazon, suivi du fondateur de Microsoft, Bill Gates et - depuis cette semaine - du patron de Facebook, Mark Zuckerberg.

Dans le passé, Cook a indiqué vouloir consacrer la plus grande partie de sa fortune à des oeuvres caritatives. Ces derniers temps, il a offert 5 millions de dollars chaque année, mais les noms des bonnes oeuvres n'ont pas été rendus publics.

