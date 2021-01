Douyin, la version de TikTok pour la Chine, a fait l'objet d'une fonction de paiement appelée Douyin Pay. L'appli vidéo en Chine intègre depuis assez longtemps déjà une fonction webshop. Lorsqu'un influenceur vante un produit, les utilisateurs peuvent l'acquérir en quelques clics.

Les méthodes de paiement mobiles deviennent rapidement populaires en Chine. C'est surtout Alipay d'Alibaba et WeChat Pay de son concurrent Tencent qui ont repris quasiment entièrement le rôle de l'argent contant. Précédemment, d'autres firmes ont bien tenté de mettre à mal le duopole à l'initiative de ces deux applis, mais sans y parvenir. C'est à présent TikTok qui tente sa chance avec l'intégration de Douyin Pay, selon le site d'actualité TechCrunch.

Nouvel An chinois

Le lancement de la fonction de paiement a été prévu au moment du Nouvel An chinois. Il s'agit là d'une importante période festive, où les amis et les membres de la famille s'offrent mutuellement de petites enveloppes rouges contenant de l'argent en guise d'étrennes. Ces dernières années, WeChat a numérisé avec succès cette tradition, et Douyin veut à présent faire de même. C'est ainsi que l'entreprise sponsorise un gala TV très regardé en tant que 'fournisseur technologique' des petites enveloppes rouges.

L'immense succès d'Alipay a récemment mis l'entreprise sous pression. Le gouvernement chinois craint en effet une trop grande puissance des firmes technologiques dans le secteur financier et s'est opposé radicalement à l'entrée à la bourse de la branche financière d'Alibaba. Depuis lors, l'entreprise doit faire face à une nouvelle règlementation, alors que son fondateur Jack Ma a disparu de la scène.

