Thomas Ekman, le directeur de Dustin, a annoncé qu'il quittera l'entreprise l'année prochaine. Ekman était depuis 2018 le CEO du groupe suédois, surtout connu chez nous pour avoir racheté le revendeur IT Centralpoint, il y a un an et demi environ.

Le directeur quitte Dustin pour devenir en septembre 2023 CEO de la société-mère suédoise Axel Johnson AG. Le processus de recherche de son successeur a dès lors immédiatement démarré. Ekman restera CEO durant sa durée de préavis de six mois ou jusqu'à ce qu'un nouveau CEO soit engagé.

'Thomas a, conjointement avec son équipe, transformé Dustin d'une entreprise scandinave en une firme européenne, en appliquant une stratégie claire de croissance rentable et durable à long terme', signale-t-on au sein de Dustin. Selon Ekman, Dustin a 'sensiblement crû' ces dernières années et ce, tant de manière autonome que par des acquisitions. 'Nous avons trouvé de nouveaux débouchés , ce qui nous a permis d'atteindre une position plus claire et plus forte en Europe. Je veux continuer de participer activement au développement de l'entreprise comme si j'en étais le propriétaire', conclut-il.

En collaboration avec Dutch IT-channel.

